Martinez Quarta è già virtualmente un nuovo giocatore del River Plate e Biraghi rimane in uscita, ma non saranno le uniche uscite in casa Fiorentina nel mercato di gennaio. Come riferito da Sky Sport, infatti, Jonathan Ikone e Christian Kouame non fanno parte del progetto e la società toscana ha annunciato agli agenti dei due calciatori che sono entrambi sul mercato e dovranno cercarsi una nuova sistemazione entro la fine del mese.