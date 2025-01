"Fa male stare nell'oscurità pur sapendo che fa parte del calcio salire un giorno su e quello dopo scendere. Per un giocatore è bello sentire la fiducia e farò di tutto a Firenze per ripagarla". Così Michael Folorunsho, presentato oggi alla stampa al Viola Park. Sul futuro: "Spero, dopo aver cambiato in carriera tante squadre, di essere riscattato dalla Fiorentina. Ce la metterò tutta".