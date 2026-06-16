Fiorentina, fissato per domani l'incontro con l'agente di Kean

Arrivano importanti novità riguardo Moise Kean. Secondo quanto riportato da Sky Sport, domani la Fiorentina incontrerà l'agente dell'attaccante per discutere di futuro e delle eventuali mosse per questa sessione di mercato. Le sensazioni sono buone: sia i viola sia Kean desiderano andare avanti insieme e il centravanti vuole riscattarsi dall'ultima stagione non all'altezza delle aspettative. L'obiettivo del classe 2000 è quello di tornare protagonista a Firenze e vuole farlo sotto la nuova guida di Fabio Grosso, con cui ha già lavorato nelle giovanili della Juventus.