Dopo Nicolò Zaniolo, la Fiorentina piazza un altro colpo. Stando a TMW, in queste ore la Viola ha definito infatti l'acquisto a titolo definitivo del giovane talento dell'Under 21 azzurra Cher Ndour. In prestito al Besiktas, il centrocampista classe 2004 del Paris Saint-Germain arriva a Firenze per 5 milioni di euro col 50% sulla futura rivendita del suo cartellino a favore del club parigino. Domenica il giocatore sarà in Italia per visite e firma.