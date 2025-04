La Fiorentina si interroga sul futuro di Michael Folorunsho: secondo Firenzeviola.it l'infortunio subito dal centrocampista italiano a fine febbraio ha un po' rallentato la sua ascesa in squadra e ora ha poco più di un mese per convincere il club a versare al Napoli gli 8 milioni previsti per il riscatto. Se dovesse confermare quanto di buono messo in mostra nelle prime settimane a Firenze, per lui sarebbe pronto un contratto fino al 2029.