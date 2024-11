FIORENTINA, DI GENNARO AVVISA KAYODE: "SE DOVESSE ANDAR VIA, NON C'È DA MANGIARSI LE MANI"

Michael Kayode potrebbe lasciare la Fiorentina a gennaio visto il poco spazio che sta trovando sotto la guida di Raffaele Palladino. Un'eventuale cessione che non preoccupa Antonio Di Gennaro come confermato in un'intervista rilasciata a firenzeviola.it: "Deve imparare a difendere, perché è un terzino di spinta ma è importante la fase difensiva, delle diagonali. È giovane, ha forza fisica ma deve migliorare il suo percorso come è normale che sia, ha 20 anni... Nell'Under 21 lui è il quarto nelle gerarchie quindi si deve ricreare, deve mangiare l'erba in allenamento e farsi trovare pronto quando sarà chiamato in causa. Se poi vorrà andare via non ci si mangia le mani. Palladino non ha chiuso le porte a nessuno ma Dodo è una spanna in più".