"Fin dal primo giorno ho detto di

voler tenere Chiesa e penso che lo faroò Quando ho comprato la

Fiorentina ho comprato tutta la Fiorentina e non un solo

giocatore". Lo ha ribadito Rocco Commisso ai microfoni di Sky

da New York dove il neo patron viola ha organizzato per la

squadra una crociera sull'Hudson.