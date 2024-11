FIORENTINA, COMMISSO: "DOPO ATENE LA SCELTA DI PALLADINO SI È RIVELATA AZZECCATA"

Rocco Commisso torna a parlare della Fiorentina in un'intervista a La Nazione e lo fa parlando della scelta di puntare su Raffaele Palladino dopo l'addio di Vincenzo Italiano al termine della finale di Conference League persa con l'Olympiacos: "Dopo Atene abbiamo preso, insieme a Ferrari e Pradè, la decisione che ci sembrava più giusta. Ho ringraziato Italiano per il grande lavoro fatto, poi la scelta di Palladino ci è sembrata la più giusta. Un grande lavoratore che aveva solo bisogno di tempo. E oggi quella scelta mi pare sia stata azzeccata - ha sottolineato Commisso -. Siamo stati criticati per le cessioni, ma con quei soldi sono arrivati undici nuovi giocatori. Non siamo lì per caso, speriamo che duri".