Danilo Cataldi ha incontrato alla Fiorentina una nuova famiglia. Il centrocampista romano è in prestito dalla Lazio, tuttavia, come spiegato in un'intervista a La Nazione, non ha alcuna intenzione di lasciare la Viola a fine stagione: "Sto bene qui, sono stato accolto benissimo. Sono un ragazzo alla mano, mi piace stare bene con le persone che compongono il gruppo squadra e non posso chiedere di meglio per me e la mia famiglia".