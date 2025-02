Fiorentina, Bove: "Voglio tornare a giocare a giugno. La Premier? Mi piace"

Edoardo Bove ha fissato la data del suo rientro in campo dopo il malore accuato in campo quasi tre mesi fa. "So che questo è un periodo, una condizione temporanea. Il mio obiettivo è tornare a giocare a giugno", ha detto a Vanity Fair. E se non potrà farlo in Italia? "Non escludo affatto di poter togliere il defibrillatore, i medici mi stanno dicendo che c'è questa possibilità. Un futuro nel campionato inglese? Mi è sempre piaciuta Londra. E poi il campionato inglese è molto competitivo".