Lucas Beltran ha le idee chiare sul suo futuro. "Tornare al River Plate è un pensiero che ho in testa, ma non so quando accadrà. Ora ho tanti obiettivi qui in Europa e voglio restare a lungo - ha detto l'attaccante della Fiorentina a ESPN -. Non posso decidere io quando sarà il momento giusto, ma il River è molto più grande di qualsiasi altra squadra. Quando sarà il momento, tornerò".