Manovre viola

Il centrocampista marocchino sta per partire alla volta della Premier League direzione Old Trafford, la Viola incassa un tesoretto utile

© Getty Images Sofyan Amrabat sta per diventare un nuovo giocatore del Manchester United. Il mediano classe 1996, stando a quanto riporta The Sun citando la Gazzetta dello Sport, non è in ritiro con la Fiorentina e non prenderà parte alla pre-stagione, e ha anche saltato l'amichevole con la Stella Rossa. L'accordo sarà sulla base di circa 25 milioni di euro più bonus, utili a trattare l'argentino Lucas Beltran.

La Fiorentina è attiva sul mercato: per ora sono arrivati il brasiliano Arthur e il terzino sinistro Fabiano Parisi. Come detto, l'obiettivo numero 1 è Beltran del River Plate. Si tratta di un attaccante argentino del 2001, molto rapido e dotato tecnicamente. Attualmente è la stella dei Milionarios che hanno appena vinto la Primera Division, ha realizzato 11 reti e 3 assist sotto la gestione Demichelis. Ha aperto le marcature anche nella decisiva vittoria contro l'Independiente che ha regalato il titolo nazionale al River.

© Getty Images

Beltran è anche sotto gli occhi del Milan, combattuto tra lui e Alejo Veliz del Rosario Central. Il prezzo dell'argentino non è basso, almeno 20 milioni, e il River è storicamente una società con cui è complesso trattare. Tuttavia, le cessioni di Amrabat Igor e Terzic forniscono ai dirigenti della Fiorentina sufficiente spazio di manovra per provare a portare in Italia un talento di questo calibro.

