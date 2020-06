Figc, le date delle prossime sessioni di calciomercato: si parte il primo settembre

COMUNICATO FIGC

La FIGC ha diramato un comunicato ufficiale su termini e regolamenti dei tesseramenti in vista della stagione 2020/21, comprese le date delle prossime sessioni di calciomercato. Non solo: ci sono novità per quanto riguarda gli accordi per il deposito dei contratti preliminari tra società, le date per esercitare riscatti e controriscatti e le variazioni di tesseramento per chi si svincola, anche dall'estero.

LE DATE

Sessione estiva da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 alle ore 20; sessione invernale da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20). Per le cessioni all'estero, dipenderà dalle finestre di mercato delle altre Federazioni

ACCORDI PRELIMINARI

A causa della pandemia, questa estate sarà possibile stipulare accordi per il deposito dei contratti preliminari tra società dello stesso campionato: "Richiamata la normativa di cui all’art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale accordi preliminari da lunedì 1° giugno 2020 e fino a lunedì 31 agosto 2020. In deroga a quanto previsto nella stagione 2019/2020, saranno consentiti in questo periodo accordi tra società appartenenti allo stesso campionato e/o girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. I preliminari pervenuti dopo il 31 agosto 2020 saranno passati agli atti privi di efficacia"

OPZIONI E CONTROOPZIONI DI RISCATTO

Le opzioni di riscatto dei prestiti relativi che scadono entro la stagione 2019/20 dovranno essere effettuati da mercoledì 17 giugno a venerdì 19 giugno. Per i prestiti che scadranno entro la stagione 2020/21, l'opzione andrà effettuata da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20).

Per cessioni annuali e biennali (senza opzione di controriscatto) stipulate nella stagione e nelle cessioni biennali della stagione 2018/19 queste le date per esercitare le opzioni: da mercoledì 17 giugno a venerdì 19 giugno 2020 o da lunedì 17 agosto a mercoledì 19 agosto 2020, per le sole opzioni per le quali non sia previsto il diritto di controopzione; da lunedì 17 agosto a mercoledì 19 agosto 2020, per le opzioni per le quali sia previsto il diritto di controopzione; da giovedì 20 agosto a sabato 22 agosto 2020, per le controopzioni

Per prestiti biennali della stagione 2019/20 senza diritto di controopzione, queste le date per esercitare l'opzione: da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20)

Per prestiti biennali della stagione 2019/20 (senza diritto di controopzione) e prestiti della stagione 2020/21 (senza diritto di controopzione), opzione esercitabile da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20)

SVINCOLATI

Chi si svincola da una società entro il 31 agosto avrà tempo fino al 31 marzo per trovare una nuova squadra. Si potranno tesserare svincolati (della stagione 2019/20) da campionati esteri dal primo settembre al 31 marzo 2021