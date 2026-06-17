Feyenoord, van Bronckhorst torna come allenatore

Giovanni van Bronckhorst è stato ingaggiato come allenatore del Feyenoord, sua ex squadra, nella prossima stagione di Champions League. Prenderà il posto del suo compagno di nazionale olandese ai Mondiali del 2010, Robin van Persie. Il Feyenoord ha annunciato che Van Bronckhorst tornerà a Rotterdam con un contratto biennale, dove ha già vinto il campionato olandese da allenatore nel 2017. Van Persie è stato esonerato questo mese, nonostante avesse portato il Feyenoord al secondo posto in campionato, dietro al PSV Eindhoven, e alla conseguente qualificazione diretta alla Champions League. Van Bronckhorst ha trascorso la scorsa stagione al Liverpool come assistente dell'ex allenatore Arne Slot.