Per il passaggio di Robin Van Persie al Feyenoord a stagione in corso manca sempre meno. Il 41enne allenatore, riferiscono dall'Olanda, è in procinto di lasciare subito l'Heerenveen: l'accordo è stato raggiunto. In queste ore il club di Rotterdam sta dialogando con l'ex attaccante per trovare l'intesa in merito alla composizione dello staff.