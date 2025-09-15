Cagliari, Liteta rinnova fino al 2030

Joseph Liteta rinnova con il Cagliari fino al 30 giugno 2030. Lo comunica in una nota il club sardo. "Classe 2006, centrocampista zambiano capace di unire dinamismo, resistenza e visione di gioco, Liteta è arrivato in rossoblù nel 2024 dall'Atletico Lusaka. In poco tempo ha saputo imporsi come protagonista dell'Under 20, con cui ha vinto la Coppa Italia Primavera - ricorda il Cagliari - Con la formazione guidata da mister Pisacane ha chiuso la stagione con 33 presenze, 1 gol e 1 assist, a cui si aggiungono le 4 gare giocate in questo avvio di campionato. Le sue prestazioni gli hanno già aperto le porte della prima squadra con cui ha svolto l'intero ritiro estivo; in occasione della gara contro il Parma è entrato per la prima nella lista dei convocati per una partita di Serie A. Liteta continuerà così il proprio percorso di crescita lavorando stabilmente con la prima squadra e restando al tempo stesso a disposizione dell'Under 20".