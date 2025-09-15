Logo SportMediaset
Mercato

Cagliari, Liteta rinnova fino al 2030

15 Set 2025 - 20:16

Joseph Liteta rinnova con il Cagliari fino al 30 giugno 2030. Lo comunica in una nota il club sardo. "Classe 2006, centrocampista zambiano capace di unire dinamismo, resistenza e visione di gioco, Liteta è arrivato in rossoblù nel 2024 dall'Atletico Lusaka. In poco tempo ha saputo imporsi come protagonista dell'Under 20, con cui ha vinto la Coppa Italia Primavera - ricorda il Cagliari - Con la formazione guidata da mister Pisacane ha chiuso la stagione con 33 presenze, 1 gol e 1 assist, a cui si aggiungono le 4 gare giocate in questo avvio di campionato. Le sue prestazioni gli hanno già aperto le porte della prima squadra con cui ha svolto l'intero ritiro estivo; in occasione della gara contro il Parma è entrato per la prima nella lista dei convocati per una partita di Serie A. Liteta continuerà così il proprio percorso di crescita lavorando stabilmente con la prima squadra e restando al tempo stesso a disposizione dell'Under 20".

