Fenerbahce, Endrick è il grande obiettivo

07 Ago 2026 - 13:56
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Il Fenerbahce ha messo nel mirino Endrick e la dirigenza turca starebbe organizzando un viaggio per Madrid per andare a trattare direttamente con l'attaccante. Endrick in questo momento è scontento e demotivato dopo l'arrivo ai Blancos dell'attaccante Carlos Espì, visto da Mourinho come la prima riserva di Mbappé. Il brasiliano, inoltre, viene da un prestito al Lione in cui ha messo in mostra tutte le sue capacità, e sarebbe alla ricerca di una squadra in cui giocare con continuità per non arrestare il suo percorso di crescita. Il Fenerbahce vuole approfittare di questa situazione e assicurarsi Endrick in breve tempo. 

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