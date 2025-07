Federico Gatti è ormai a un passo dal rinnovo con la Juventus. Come riportato da Tuttosport mancherebbe soltanto l'ufficialità che arriverà però non prima del rientro dalle vacanze per questioni logistiche, motivo per cui sarà necessario attendere ancora qualche settimana. Il rinnovo dovrebbe arrivare sino al 2030 con uno stipendio attorno ai 2,5 milioni di euro fra parte fissa e bonus. Una cifra inferiore a quanto offerto dal Napoli a cui Gatti avrebbe però detto no.