FC SÜDTIROL ESONERA L'ALLENATORE VALENTE

Il Südtirol comunica di aver sollevato Federico Valente dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra. L'allenamento odierno sarà guidato dal viceallenatore Nicolò Cherubin. Riguardo al nuovo responsabile tecnico della prima squadra sono in corso valutazioni, al cui termine sarà ufficializzata la nomina. La società, a quattro giorni dal pari in casa col Frosinone (1-1) e con la squadra sedicesima nella classifica di serie B a quota 13 punti, ringrazia il tecnico "per il grande impegno, la dedizione costante, la professionalità e l'attaccamento ai colori biancorossi dimostrati in questi mesi". "A Federico Valente, persona di grandi valori morali, che ha incarnato fin dal primo momento i principi del club, vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del presidente Gerhard Comper e di tutta la società Fc Südtirol", si legge nella nota.