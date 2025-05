"Futuro? Non ho dubbi su quello dell'Ajax, io ci penserò da domattina. Dubbi sulla mia permanenza? Le persone che devono sapere già sanno". Parole del tecnico dell'Ajax Francesco Farioli dopo la vittoria per 2-0 contro il Twente, che non è bastata per vincere il campionato, andato al Psv. Farioli è stato accostato alla panchina della Roma.