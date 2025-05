Cesc Fabregas ha parlato a Il Corriere dello Sport in una lunga intervista dove ha affrontato i tanti tempi di una vita di calcio ad alto livello. Lo cercano le squadre più importanti dopo la salvezza appena ottenuta: "Il futuro? Non lo so, niente è ancora deciso. Ho bisogno di una breve sosta a fine campionato, di un attimo di respiro prima di sedermi al tavolo con il Como...".