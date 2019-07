Per Patrice Evra è giunta l'ora di appendere le scarpette al chiodo. A 38 anni il francese ha ufficialmente annunciato il ritiro dal calcio giocato. "Avevo iniziato nel 2013 il corso per la licenza UEFA B di allenatore - racconta alla Gazzetta dello Sport -. Ora lo voglio finire per passare all'UEFA A. Insomma, tra un anno e mezzo sarò pronto per dirigere una squadra. D'altronde Sir Alex Ferguson ha pronosticato che due dei suoi calciatori sarebbero stati tecnici di livello: Ryan Giggs e Pat Evra".