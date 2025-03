Altri due portoghesi stanno per arrivare alla corte di Enzo Maresca. Quelli che porteranno Dario Essugo e Geovany Quenda da Lisbona a Londra sono ormai da considerare affari fatti. L'intesa tra i due club è stata trovata sulla base di un pacchetto da oltre 60 milioni di euro: 50+bonus per l'esterno e 22 per il centrocampista attualmente in prestito al Las Palmas.