Il Betis Siviglia ha lavorato sotto traccia nelle ultime settimane di mercato per portare in Spagna Emre Can, che la Juventus aveva messo sul mercato. Lo rivela Radio Marca, spiegando che il club biancoverde ha provato a contattare l'entourage del giocatore. Il tentativo però è andato a vuoto dal momento che la società spagnola poteva prendere il centrocampista solo in prestito con diritto di riscatto, formula non gradita ai bianconeri e al giocatore stesso. Con ogni probabilità se ne riparlerà a gennaio.