Coppa d'Africa, Bennacer migliore giocatore: "Avventura indimenticabile" 

Una serata da urlo per Ismael Bennacer, futuro centrocampista del Milan. Il 21enne è stato eletto migliore giocatore e miglior giovane della Coppa d'Africa, vinta dalla sua Algeria grazie all'1-0 in finale contro il Senegal (dell'ormai ex Empoli l'assist per il gol vittoria). "Un'avventura indimenticabile al fianco di grandi persone, grazie a tutti quelli che hanno contribuito a questo successo, da vicino e lontano", ha scritto sui social il 21enne.