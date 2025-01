Empoli, Fazzini convocato per il Lecce

"Purtroppo ci sono dinamiche di calciomercato, anche se sinceramente non capisco tutto quello che è accaduto. Il ragazzo però si è allenato con noi ed è tra i convocati. Parliamo di un giocatore importante che non ho potuto avere con noi a Venezia, dobbiamo quindi valutarne il minutaggio sperando che non abbia un contraccolpo psicologico. Ma ci ho parlato e lo vedo abbastanza tranquillo". Così il tecnico dell'Empoli, D'Aversa, parlando in conferenza stampa della situazione di Fazzini, per il cui cartellino la Lazio è ancora ferma alla prima proposta di prestito biennale con obbligo a 12 milioni più 1 di bonus.