Ekhator: "Venire alla Juve è la scelta migliore per la mia carriera"

"Venire alla Juventus è la scelta migliore per la mia carriera per crescere, è la cosa più giusta: ho chiamato subito il mio procuratore e la mia famiglia, mi hanno detto che è un'opportunità che capita una volta sola": così il nuovo attaccante della Juventus, Jeff Ekhator, ai canali ufficiali del club bianconero. "Sono un giocatore che attacca la profondità principalmente, negli ultimi anni ho anche imparato a giocare con la squadra e tenere palla - ha aggiunto il classe 2006, prelevato dal Genoa a titolo definitivo - ed è una gioia immensa essere arrivato qui: non vedo l'ora di iniziare, arrivo in un club che ha vinto tanto e che è sempre lì in cima".