Eintracht Francoforte, il retroscena: "Nel 2022 potevamo ingaggiare Cristiano Ronaldo"

Dopo la vittoria dell'Europa League nel 2022, all'Eintracht Francoforte venne proposto l'ingaggio di Cristiano Ronaldo. A raccontarlo è stato il direttore sportivo del club di Bundesliga, Markus Krösche, in un podcast della Bild. "Axel Hellmann, portavoce del consiglio direttivo, venne nel mio ufficio e disse: 'Possiamo ingaggiare Ronaldo'. Ho risposto: 'Stai scherzando?'", ha raccontato Krösche. Il dirigente dell'Eintracht ha spiegato che lo staff di Ronaldo ha addirittura inviato un piano di finanziamento. "A dire il vero non l'ho letto. Per noi è stato subito chiaro: tutto questo non ha molto senso. Una volta ho parlato con Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus, di quanto Ronaldo cambi un club e che è necessario prenotare altri hotel semplicemente perché l'attenzione è molto più alta. Ronaldo sarebbe stato troppo grande per l'Eintracht", ha aggiunto Krösche. Alla fine Ronaldo si trasferì dal Manchester United all'Al-Nassr in Arabia Saudita. Il direttore sportivo del club tedesco ha rivelato anche che aveva messo gli occhi sull'attaccante del Manchester City, Erling Haaland, agli Europei Under 19 in Finlandia nel 2018, durante la sua permanenza a Paderborn. "Erling mi ha subito colpito. Ho contattato quindi il suo agente, ma a quel tempo aveva già accettato un trasferimento con il Salisburgo", ha detto Krösche.