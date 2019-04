DZEKO VERSO IL WEST HAM: INTER BEFFATA?

06/04/2019

Potrebbe essere il Premier il futuro di Edin Dzeko. Il bosniaco della Roma, inseguito anche dall'Inter che lo vorrebbe per sostituire eventualmente Icardi, avrebbe ceduto al corteggiamento del West Ham, dove ritroverebbe il suo ex tecnico Manuel Pellegrini. Il club londinese avrebbe offerto ai giallorossi 10 milioni per il cartellino, anche se il ds Massara non vorrebbe scendere sotto i 20. Si tratta, con l'Inter sempre pronta a inserirsi.