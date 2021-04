Dzeko, la Roma punta alla rescissione. Poi sfida al Milan per Belotti

MERCATO

Futuro lontano dalla Capitale per l'attaccante bosniaco: già individuato il sostituto, che ha diverse pretendenti

Una stagione difficile per Edin Dzeko: i contrasti con Fonseca, la perdita della fascia da capitano e della leadership. Ora è tornato. Il suo 30° gol europeo con la maglia della Roma è valso la qualificazione dei giallorossi alle semifinali di Europa League, ma il futuro dell'attaccante bosniaco è sempre più lontano dalla Capitale. Lui pensa al finale di stagione, alla doppia sfida contro lo United e a regalare alla piazza un trofeo, la dirigenza anche ma non solo e riguardo a Dzeko starebbe pianificando una rescissione del contratto, in scadenza nel 2022, con un risparmio di 7,5 milioni netti per l'ultima stagione. Tema che potrebbe essere affrontato già la prossima settimana, quando è in programma un incontro con il suo procuratore Lucci. E la Roma ha già individuato il suo successore: Andrea Belotti.

Secondo quanto riportato da 'La Stampa', la Roma sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia 40 milioni di euro per il Gallo, che con i granata ha un contratto fino al 2022 da due milioni a stagione. Il presidente Cairo non mollerà facilmente il suo capitano, che però potrebbe decidere a 27 anni di dare una svolta alla sua carriera e giocare in Europa. Sul giocatore ci sarebbe anche l'interessamento del Milan. E non mancano le pretendenti in Europa, con il Chelsea che sarebbe alla ricerca di una prima punta e starebbe pensando proprio all’attaccante del Torino.