Non c'è più tempo da perdere: Antonio Conte ha bisogno di un attaccante e la dirigenza dell'Inter deve battere un colpo. Romelo Lukaku resta il sogno, ma è sempre in stand-by per le richieste elevate del Manchester United. Così Edin Dzeko è la via più percorribile perché c'è già l'accordo da tempo con il giocatore e perché il costo del cartellino non è proibitivo. La trattativa con la Roma va avanti da mesi e oggi può essere il giorno decisivo per la fumata bianca. I giallorossi sono fermi sulla valutazione di 20 milioni di euro, mentre i nerazzurri si sono spinti fino a 12. La distanza è ampia, ma serve uno scatto da parte di Marotta per accontentare il suo allenatore.

Tempo reale lunedì 29 luglio