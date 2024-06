Dovbyk più lontano da Milan e Napoli: accordo raggiunto con l'Atletico

DALLA SPAGNA

Dalla Spagna non hanno dubbi: adesso starà ai Colchoneros affondare il colpo pagando la clausola rescissoria al Girona

Artem Dovbyk si allontana da Milan e Napoli. La punta ucraina, che aveva ammesso i contatti andati in scena con i club italiani, è vicino alla firma con l'Atletico Madrid. Il 26enne, esploso con il Girona nell'ultima stagione (è stato il miglior marcatore della Liga), avrebbe trovato l'accordo personale con i Colchoneros, confermando così la volontà di proseguire la propria carriera in Spagna. La palla passa adesso al club allenato da Simeone, che per prelevarlo dal Girona dovrà pagare la clausola rescissoria presente nel contratto pari a 40 milioni di euro.

Vedi anche napoli Napoli, inizia l'era Conte: giornata a Castel Volturno per pianificare la rinascita azzurra Dovbyk, che si candida a essere uno dei protagonisti dei prossimi Europei in Germania con l'Ucraina, ha stupito tutti nella stagione 2023/24: con ben 25 gol ha trascinato la squadra catalana ad una storica qualificazione alla Champions League. Per questo sia Milan che Napoli lo hanno messo nel mirino ma esclusivamente come piste alternative ai reali obiettivi per l'attacco, ossia rispettivamente Zirkzee e Lukaku, quest'ultimo autentico pallino di Antonio Conte.