Donnarumma, visite mediche ok: ha firmato con il City
01 Set 2025 - 17:48
Gigio Donnarumma è un nuovo calciatore del Manchester City. Dopo aver superato le visite mediche svolte a Coverciano, l'ormai ex numero uno del Psg ha firmato il contratto quinquennale da 12 milioni di euro netti con i Citizens.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
