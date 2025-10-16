Logo SportMediaset
Mercato

Donnarumma: "Guardiola mi ha voluto al City, spero di restare a lungo"

16 Ott 2025 - 10:02

"Ho avuto la fortuna di vivere realtà molto diverse tra di loro: dalla Ligue 1 alla Premier League dove sono arrivato da poco. Con gli occhi di chi guarda da lontano posso dire che il nostro calcio non è da meno degli altri". Così Gigio Donnarumma, portiere e capitano della Nazionale, nel corso di una intervista alla Gazzetta dello Sport. Su Guardiola: "Quando lo ascolti resti incantato. Me lo immaginavo così, ma la realtà è ancora meglio di come la prevedevo. Spero di restare a Manchester il più a lungo possibile, di passare un'esperienza davvero unica".

Mercato ora per ora
12:06
Dionisi-Empoli: accordo vicino
11:04
Rafa Benitez torna in panchina? Arriva la smentita del Panathinaikos
10:04
Donnarumma: "Guardiola mi ha voluto al City, incantato da lui"
10:02
Donnarumma: "Guardiola mi ha voluto al City, spero di restare a lungo"
23:59
Lione, fari puntati su Hateboer come "jolly"