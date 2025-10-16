Donnarumma: "Guardiola mi ha voluto al City, spero di restare a lungo"

"Ho avuto la fortuna di vivere realtà molto diverse tra di loro: dalla Ligue 1 alla Premier League dove sono arrivato da poco. Con gli occhi di chi guarda da lontano posso dire che il nostro calcio non è da meno degli altri". Così Gigio Donnarumma, portiere e capitano della Nazionale, nel corso di una intervista alla Gazzetta dello Sport. Su Guardiola: "Quando lo ascolti resti incantato. Me lo immaginavo così, ma la realtà è ancora meglio di come la prevedevo. Spero di restare a Manchester il più a lungo possibile, di passare un'esperienza davvero unica".