Diego Costa: Roma e Napoli provano il colpaccio

BOMBER IN USCITA

La prossima stagione Diego Costa potrebbe giocare in Serie A. Ne è convinto il Mundo Deportivo. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo, l'attaccante in uscita dall'Atetico Madrid sarebbe finito infatti nel mirino di due club italiani: Roma e Napoli. Un corteggiamento che a giugno, al netto di offerte monstre dalla Cina o di ipotesi affascinanti dal Brasile, potrebbe dare vita a un serrato derby di mercato tutto italiano.

Cercato in passato a più riprese praticamente da tutte le big del campionato italiano, Diego Costa è legato ai Colchoneros fino al 2021, ma quella in corso dovrebbe essere la sua ultima stagione a Madrid. L'ex Chelsea quest'anno è rimasto ai magini del progetto e dalla panchina avrebbe maturato la consapevolezza di dover cambiare aria per tornare a giocare con più continuità. Una scelta dolorosa, visto il legame del bomber con l'Atletico, ma necessaria.

Soprattutto se all'orizzonte dovesse presentarsi la possibilità di giocare in Serie A. A caccia di una spalla di Dzeko, la Roma sarebbe una soluzione perfetta per formare un tandem d'attacco di grande esperienza e carattere. A Napoli, stando ad As, invece Diego Costa potrebbe prendere il posto di Milik nell'ambito di uno scambio proprio con i Colchoneros. Due ozpioni molto interessanti.