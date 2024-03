Di Gregorio-Juve? Galliani: "Non ho mai parlato con nessuno di lui"

LA REPLICA

L'ad del Monza sulle voci di mercato intorno al portiere, che l'estate scorsa ha rinnovato con i biancorossi fino al 2027

La Juventus avrebbe individuato in Michele Di Gregorio l'erede di Szczesny tra i pali della porta bianconera e punta ad averlo già nella prossima stagione. Ma ancora una volta l'ad del Monza Adriano Galliani blinda il giocatore, come aveva già fatto recentemente, rimbalzando le insistenti voci di mercato sul suo conto. La Juve ma non solo sulle sue tracce. "Di lui non ho mai parlato con nessuno - ha detto in occasione della nuova partnership commerciale fra il Monza e la Simmenthal oltre al rinnovo dell’accordo con MSC - In estate abbiamo già rinnovato i contratti più importanti. La nostra proprietà è fantastica e i figli, per l’amore che aveva il padre per il Monza, mi lasciano fare e spendono tanti soldi nel Monza". Di Gregorio nel giugno scorso ha firmato con il Monza fino a giugno 2027.

Vedi anche monza Monza, Galliani: "Di Gregorio ha un contratto lungo. Palladino? Ne parliamo il 27/5"

"Di Gregorio è sicuramente pronto per fare il salto in una big - ha dichiarato di recente ai microfoni di TVPlay il suo procuratore Carlo Alberto Belloni, che ha fissato il prezzo del suo assistito intorno ai 20 milioni di euro - Oggi lui vuole concentrarsi sul finale di stagione, poi valuteremo visto che il ragazzo ha ancora 3 anni di contratto con il Monza. Alla Juve c’è Szczesny che ha un altro anno di contratto a 6.5 milioni di euro all’anno ed è difficile che possano prendere in considerazione altre strade. L'Inter non ha la forza economica per fare un’offerta importante. Non ho parlato né con la Roma né con il Napoli. "Vale 20 milioni? Non lo so, prenderò un consulente finanziario... Io ragiono di anno in anno, ho sempre fatto così anche al Milan. Figuriamoci se parlo adesso di mercato, il giocatore ha un contratto", aveva replicato Galliani.