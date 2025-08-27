Logo SportMediaset
Deschamps convoca Rabiot: "Lunedì sua situazione chiara"

27 Ago 2025 - 16:01

Adrien Rabiot, allontanato dall'Olympique Marsiglia dopo la lite con un compagno di squadra, è comunque nella lista dei 23 giocatori convocati dal ct della Francia Didier Deschamps per le prossime due partite di qualificazione al Mondiale 2026. Rabiot (30 anni, 53 presenze) non si allena più con la squadra di Roberto De Zerbi ed è alla ricerca di una nuova destinazione, con il Milan interessato. La Francia affronterà l'Ucraina il 5 settembre a Breslavia (Polonia), e l'Islanda il 9 al Parco dei Principi. "Ho parlato con Adrien diverse volte, non entrerò nei dettagli. Ovviamente non è una situazione facile per lui, non so cosa succederà da qui a lunedì, quando si unirà a noi, l'unica cosa - e lo sa anche lui - è che lunedì, quando si unirà a noi, sarà tutto sistemato... la sua situazione sarà chiara", ha commentato Deschamps. Nella lista non c'é, invece, il difensore dell'Inter e campione del mondo 2018 Benjamin Pavard. Presenti il portiere del Milan Mike Maignan e l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram. 

17:16
Al Hilal-Comuzzo, Pioli: "Situazione che ha portato via qualcosa perché fa chiacchierare"
16:06
Inter, ripensamenti di Palacios sul Santos
16:01
Deschamps convoca Rabiot: "Lunedì sua situazione chiara"
Jimenez (Milan)
16:00
Milan, spunta anche la Roma per Jimenez
15:08
A Bari arriva la punta Cerri, in prestito dalla Juve