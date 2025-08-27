Al Hilal-Comuzzo, Pioli: "Situazione che ha portato via qualcosa perché fa chiacchierare"

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha commentato così la situazione riguardante Pietro Comuzzo, che ha rifiutato un'importate offerta da parte dell'Al Hilal: "Non è solo difficile lavorare così, è anche sbagliato. Non si capisce perché il mercato debba continuare con le partite iniziate, anche perché le stagioni terminano a fine maggio. Gli allenatori questo non lo possono capire. Io devo sottolineare però che nel mio gruppo, al di là della situazione di Comuzzo che può portare via qualcosa perché inevitabilmente una situazione così fa chiacchierare, vedo sempre grande attenzione. Vogliamo avere ambizione in Conference, ma se non passiamo domani buttiamo tutto all'aria. Il mercato ora non ci interessa, gli atteggiamenti sono tutti giusti ma serve cambiare qualcosa, perché quello che dice Italiano è quello che pensano tutti gli allenatori".