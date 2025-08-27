Logo SportMediaset
Mercato

Joronen: "Che orgoglio vestire la maglia rosanero"

27 Ago 2025 - 18:09

"Contro la Reggiana è stato emozionante vedere tutti quei tifosi. Ci daranno l'energia necessaria: è un orgoglio vestire questa maglia". Jesse Joronen, nuovo portiere finlandese del Palermo, ha vissuto da spettatore il vittorioso esordio in campionato dei rosanero, anche perché era stato tesserato da pochissimo. In prospettiva, però, dovrebbe essere lui il titolare della porta. A Palermo ritrova l'amico e connazionale Joel Pohjanpalo e il tecnico Filippo Inzaghi, che l'ha già allenato a Brescia, nella stagione 2021/2022. "Con Inzaghi c'è un bel rapporto, lui è forte. Sono fortunato perché non devo affrontare Brunori da avversario: lui è un calciatore di grandissimo livello. E tutto il gruppo ha grandi qualità". Ha rinunciato a una chiamata della nazionale finlandese per raggiungere subito il Palermo. "Ho chiamato il ct della nazionale - racconta Jesse Joronen - e ho chiesto di lasciarmi fuori dalle convocazioni perché ho saltato tutto il ritiro. Ci sono stati contatti tra il Palermo e il mio procuratore in estate. Una settimana e mezzo fa ero in Finlandia, mentre correvo ho visto due aquile, poi mi ha chiamato il mio agente, spiegandomi che era fatta". 

