Delap fa gola a tante big: se l'Ipswich retrocede costa "solo" 30 milioni

Liam Delap è uno dei giovani attaccanti più interessanti del panorama europeo. L'Ipswich ha scommesso su di lui un anno fa, prelevandolo dall'academy del Manchester City per circa 17 milioni di euro, e il classe 2003 ha ripagato la fiducia con 14 gol e 2 assist in 33 presenze alla prima stagione in Premier League. Cifre e prestazioni che hanno fatto finire il classe 2003 nel radar di tante big alla ricerca di una punta, Manchester United e Chelsea su tutte ma anche in Germania diversi club pensano che Delap possa rappresentare un grande affare: se infatti l'Ipswich dovesse retrocedere, come sembra probabile, il giovane attaccante costerebbe "solamente" 30 milioni per una clausola inserita nel suo contratto.