De Siervo: "Proveremo ad allineare la fine del calciomercato con l'inizio dei campionati"

"Cercheremo il più possibile di allineare le leghe più importanti" affinché il mercato finisca "in linea con l'inizio dei campionati". Lo ha detto l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo in occasione del convegno 'Il Calciomercato: un'opportunità per i club e per la Football Industry' organizzato in collaborazione con Banca Ifis' a Milano, a margine del calciomercato. "Dal punto di vista dell'organizzazione è sacrosanto, ma abbiamo delle resistenze da parte della Liga spagnola", ha aggiunto.