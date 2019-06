De Rossi ha deciso: continua a giocare e lo farà ancora in Serie A

23/06/2019

Daniele De Rossi ha deciso: continua a giocare e continua a farlo in Italia. Niente estero, dunque, per l'ex capitano della Roma. Niente Boca Jrs o Los Angeles Galaxy: il richiamo della Serie A ha avuto la meglio. Per ora si sa solamente che all'ex centrocampista giallorosso sono arrivate almeno tre proposte allettanti da parte di club italiani: una dovrebbe/potrebbe essere della Sampdoria di Ferrero che vorrebbe portare a Genova anche Totti in veste di direttore tecnico, a queste - secondo i rumors di mercato - andrebbero poi ad aggiungersi quelle di Inter e Fiorentina. Tutto da verificare, comunque, a parte la cosa che più conta: al ritorno dalla vacanze dalle Maldive, De Rossi valuterà attentamente la situazione e sceglierà dove proseguire la sua carriera. Sempre in Italia, sempre in Serie A.