De Ketelaere fuori dai progetti di Pioli ma senza vere offerte: il Milan spera nella Premier

Nel "nuovo" Milan che sta nascendo non c'è più spazio per il giocatore simbolo della passata campagna acquisti. Tra chi è già arrivato (Pulisic) e chi presto arriverà (un nuovo esterno destro), per Charles De Ketelaere di spazi nello scacchiere tattico di Pioli non ne restano. D'altra parte la sua bocciatura è parsa chiara già dalla scorsa primavera, quando in pratica il belga ha recitato via via un ruolo sempre più marginale, da mero comprimario. Un anno fa monopolizzò il mercato in entrata, con una lunghissima telenovela con il Bruges chiusa con ben 35 milioni versati nelle casse del club belga. Oggi, dopo 40 apparizioni in rossonero, 13 soltanto da titolare, e zero gol realizzati, CDK rischia di monopolizzare invece il mercato in uscita: mancano offerte congrue, il Milan non può permettersi minusvalenze, il punto di caduta è attorno ai 28 milioni ma nessun club si è spinto a tanto. Oggi la Gazzetta dello Sport scrive di un interessamento concreto dell'Aston Villa che valuta il giocatore circa 25 milioni. La Premier è destinazione gradita, Birmingham potrebbe segnare una tappa importante per la ripartenza di un talento che a Milano non ha saputo ambientarsi. Ma, appunto, al momento siamo solo alla fase dei sondaggi: di concreto ancora non c'è nulla.