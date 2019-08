Nuovo ostacolo nella trattativa che dovrebbe portare Alexis Sanchez all'Inter. Come riporta il 'The Guardian' l'infortunio muscolare subito da Anthony Martial nel match contro il Crystal Palace rischia di bloccare il trasferimento del cileno. Il Manchester United sta aspettando i risultati degli esami per fare le opportune valutazioni. In caso di grave lesione potrebbe stoppare la cessione dell'ex giocatore dell'Udinese. I due club in ogni caso torneranno a discutere in giornata: gli inglesi chiedono che il club nerazzurro contribuisca nel pagamento dell'ingaggio con 6 milioni d euro, da Milano invece non vogliono spingersi oltre i 3 milioni.