Dalla Spagna: pazza idea Verratti per l'Inter

Marco Verratti all'Inter? Lo scrive Marca sottolineando come i nerazzurri starebbero pensando per gennaio all'ex centrocampista di Pescara e PSG, oggi all'Al Arabi in Qatar. Il 32enne potrebbe dunque sbarcare per la prima volta in Serie A, anche se i dubbi sull'operazione restano molti, anzi troppi. Il primo è di carattere economico, ovviamente: Verratti guadagna 30 milioni di euro l'anno e pure ipotizzando un aiuto del club qatariota sarebbe troppo per l'Inter, a maggior ragione per un profilo non futuribile, considerando la strategia di Oaktree. E poi c'è pure un motivo di opportunità: se c'è un reparto in cui i nerazzurri sono coperti è proprio quello mediano. A meno di ipotizzare una difficile, anzi clamorosa, cessione di uno tra Calhanoglu e Asllani, andrebbe a creare problemi di estrema sovrabbondanza per Simone Inzaghi.