Dalla Spagna: Messi non vuole Lautaro al Barcellona

IL NO DELLA "PULCE"

Lionel Messi allontana Lautaro Martinez dal Barcellona. Secondo quanto riporta El Desmarque, "La Pulce" avrebbe convinto la dirigenza blaugrana a non puntare sul "Toro" per non complicare la posizione del suo grande amico e compagno di squadra, Luis Suarez. Un'indiscrezione che da una parte conferma l'importanza di Messi anche sulle scelte di mercato del club catalano e dall'altra fornisce un importante assist all'Inter, da mesi impegnata con l'entourage di Lautaro per il rinnovo del contratto.

Vedi anche inter Lautaro Martinez: "Ho scelto io l'Inter, ho svoltato grazie a una frase di Conte"

Autore di 13 gol e 3 assist in questo importante avvio di stagione, attualmente il "Toro" ha una clausola di 100 milioni di euro per liberarsi dai nerazzurri e negli ultimi mesi i suoi agenti avrebbero già avuto alcuni contatti con Manchester City e Real Madrid. Sondaggi che si sarebbero registrati anche sull'asse Milano-Barcellona, finché non è intervenuto Messi a stoppare tutto. Un intervento a gamba tesa per bloccare sul nascere la trattativa con l'entourage di Lautaro e salvaguardare il ruolo da protagonista nel Barça di Suarez. Per Martinez non c'è spazio a Barcellona. L'ha deciso "La Pulce".