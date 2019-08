La Juventus sarebbe entrata di prepotenza nella corsa a Neymar. La notizia, che è rimbalzata dalla Spagna, ha trovato delle prime conferme in Brasile: Fabio Paratici oltre a offrire Dybala (valutato 80 milioni di euro) al Psg, metterebbe sul piatto una cifra vicina ai 100 milioni di euro per superare la concorrenza di Barcellona e Real Madrid. Non solo, l'offerta per Neymar porterebbe il brasiliano a guadagnare quanto a Parigi: 37 milioni di euro netti a stagione.