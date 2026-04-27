Dalla Spagna: "Il Real ha chiesto 60 milioni di euro a un'italiana per un attaccante"

27 Apr 2026 - 13:45
© Getty Images

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Gonzalo Garcia, giovane attaccante del Real Madrid, fa gola a diversi club in Europa. Anche italiani che si sarebbero già mossi nell'ultimo periodo. Lo ha rivelato Marca che ha fatto sapere di come un club di Serie A nei giorni scorsi avrebbe visitato Valdebebas e chiesto informazioni per il giovane attaccante spagnolo. Chiara la risposta del Real: nessuno sconto, per vendere il 22enne Florentino Perez pretende 60 milioni di euro. Nessuno sconto quindi, nemmeno al Borussia Dortmund. I gialloneri avrebbero pronti 30 milioni di euro per Garcia, troppo pochi secondo gli spagnoli.

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