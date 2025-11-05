Logo SportMediaset

Mercato

Dalla Spagna: Flick medita l'addio al Barcellona a fine stagione

05 Nov 2025 - 16:40
Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ABC, Hansi Flick potrebbe clamorosamente decidere di lasciare il Barcellona al termine di questa stagione. Il tecnico avrebbe già confidato questa idea al suo staff, nonostante il contratto in scadenza nel 2027. Il motivo non è legato a offerte di altre squadre o ai risultati in campo, bensì a un profondo senso di frustrazione verso la gestione del club e l'atteggiamento di alcuni calciatori giudicato "poco professionale". Tra i comportamenti poco graditi da Flick ci sarebbe anche quello di Lamine Yamal: il classe 2007 avrebbe atteggiamenti poco rispettosi nei confronti dello staff ma verrebbe comunque protetto dalla società, anche con dei permessi speciali. 

