DALLA SPAGNA: "RABIOT VA ALLA JUVE"

10/04/2019

Da tempo in casa PSG tiene banco la questione Rabiot: il centrocampista non vuole rinnovare e per questo motivo è stato messo fuori rosa. I media francesi rivelano che il ragazzo avrebbe già firmato con il Barcellona, ma dalla Spagna non sono sicuri: la vera favorita è la Juventus. I contatti tra la madre-agente del francese e Fabio Paratici vanno avanti: i bianconeri studiano un altro colpo a parametro zero.